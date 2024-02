Non indovinerete mai quale popolo ha 'inventato' la matematica

Ibn al-Haytham, colui che è convenzionalmente riconosciuto come l’inventore della scienza, faceva già affidamento su millenni di sapere matematico; perciò, chi ha inventato quest’ultimo?

Come potete ben immaginare, qualcosa di così complesso e, al contempo, così semplice (in quanto plasmata sulle fattualità) come la matematica non può avere origine in un’unica mente geniale. in Egitto, le persone usavano la matematica fin da quando scrivevano, mostrandoci un sistema numerico in base 10 trovato su artefatti risalenti a cinque millenni fa.

“Nel 3000 a.C. l’agricoltura era stata sviluppata facendo un ampio uso di intervalli regolari dettati da periodi umidi e secchi dell’anno. Sapere quando stava per arrivare la stagione delle piogge era fondamentale e lo studio dell’astronomia si è sviluppato per fornire informazioni sul calendario”, spiegano John Joseph O'Connor e Edmund Robertson, i ricercatori presso la Scuola matematica e statistica dell’Università di Sant’Andrews.

Inoltre, la vasta aria coperta dal Regno egiziano richiedeva un’amministrazione complessa, un sistema di riscossione delle tasse e di organizzazione degli eserciti. È in questo contesto che la matematica più pura emerge, quando nasce la necessità di contare i beni per il baratto, da associare a simboli e numeri per registrare le transazioni. Per comprendere quanto gli egiziani vivessero a stretto contatto con la dimensione matematica bassa soffermarci sul loro lascito più imponente: le piramidi.

“La Grande Piramide di Giza fu costruita intorno al 2650 a.C. ed è una straordinaria opera di ingegneria. Ciò fornisce la più chiara indicazione che la società di quel periodo aveva raggiunto un alto livello di realizzazione, in quanto alcune delle misurazioni della grande piramide fanno credere ad alcune persone che sia stata costruita tenendo in mente determinate costanti matematiche” raccontano i due esperti.

Insomma, gli antichi egizi furono i primi matematici? Beh, sì o, almeno, sono i primi di cui abbiamo memoria storica: il Papiro Rhind è il primo testo di matematica che conosciamo, contenente circa 84 problemi pratici di aritmetica, algebra primitiva e geometria. L’autore si chiamava Ahmes e quasi certamente non era un vero matematico, ma uno scriba. Certo è che quell’uomo non avrebbe mai immaginato che sarebbe diventata una figura così importante nella storia della matematica.