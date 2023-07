Non solo Intel ARC: Acer pronta a lanciare la sua prima Radeon Custom!

Dopo le anticipazioni dal Computex di Taipei, in cui abbiamo avuto modo di dare un'occhiata ai concept Acer per RTX 4090 e Radeon RX 7900, il brand asiatico sembra pronto a partire alla conquista del mercato con la sua prima custom AMD Radeon.

Le voci su un ingresso di Acer nel mercato delle custom Radeon nel 2023, quindi, sembrerebbero tutt'altro che infondate e, in attesa dell'ufficialità, andiamo a vedere cosa bolle in pentola.

La prima scheda video Acer custom per la gamma AMD Radeon Serie 7000 dovrebbe essere la Radeon RX 7600, lanciata qualche mese fa dal team rosso come base della piramide di attuale generazione, basata dunque su architettura RDNA3 con tutti i benefici del caso.

Non esente da critiche nelle recensioni internazionali, rappresenta comunque una scheda video particolarmente interessante sia per le sue prestazioni in raster che in Ray Tracing, che si evolvono ulteriormente rispetto alla precedente generazione.

La prima versione a sbarcare sul mercato dovrebbe essere la Acer Predator BiFrost già vista su Intel ARC A770, naturalmente con 8 GB di memoria video, alimentazione tradizionale tramite connettore a 8-pin e due varianti, con e senza Overclock di fabbrica.

La peculiarità di questo design sta senza dubbio nella presenza di due ventole di diametro differente, mentre sul mercato si appresta ad approdare anche la Intel ARC A750. Tutte e tre le schede, a differenza della superiore A770, dovrebbero perdere l'illuminazione ARGB nella ventola.