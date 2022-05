Non solo Intel: TSMC pensa ad una fabbrica in Italia, investimento da 10 miliardi

Sono passate poche settimane dall’annuncio da parte di Intel dell’investimento in Italia per la realizzazione di un’impianto dedicato alla back-end del processo di fabbricazione dei chip, ed il Corriere della Sera lancia l’indiscrezione secondo cui anche TSMC sarebbe pronta ad investire nel Bel Paese.

Secondo quanto riferito dal quotidiano, alcuni rappresentanti di Taiwan avrebbero preso contatti con il Governo Italiano per la realizzazione di un nuovo stabilimento dedicato alla produzione di microchip in Europa. Il Bel Paese, nello specifico, sarebbe in “concorrenza” con la Germania per la scelta del polo in cui sarà localizzata la fabbrica in quanto rispettivamente primo e secondo paese d’Europa per manifattura.

Per quanto riguarda l’investimento, si parla di 10 miliardi di Euro pronti ad essere messi sul piatto, per la fabbrica e occupazione del personale (si parla di 3000 posti di lavoro diretti). L’Italia dal suo canto potrebbe mettere sul piatto condizioni più favorevoli per attrarre TSMC, e l'impianto potrebbe vedere la luce in Lombardia o Veneto dove la richiesta di semiconduttori è elevata.

A questo punto resta anche da capire che tipo di offerta potrebbe fare il Governo Italiano per attrarre l’investimento (si parla di un sussidio da 5 miliardi di Euro per convincere TSMC), ma per la scelta definitiva probabilmente bisognerà attendere ancora un pò.