Non interessa a nessuno, ma livelli del mare aumentati di oltre 9 centimetri in 30 anni

Mentre alcune città stanno letteralmente sprofondando nel mare e il prezzo delle casa aumenta (sì, è assurdo), una valutazione proveniente dalla NASA, che ha analizzato 30 anni di misurazioni satellitari, ha scoperto che i livelli del mare sono aumentati di oltre 9 centimetri in soli 30 anni.

In particolare, dal 1993 i mari si sono alzati di un totale di 9,1 centimetri. Mentre due anni fa di 0,27 centimetri. Sulla base di questo calcolo, quindi, il tasso previsto di innalzamento del livello del mare raggiungerà 0,66 centimetri all'anno entro il 2050. Ovviamente questa è colpa del cambiamento climatico.

Per avere un'idea degli effetti di questo fenomeno sulla Terra, la missione americano-francese TOPEX/Poseidon ha iniziato a misurare l'altezza della superficie del mare nel 1993. Da questo momento in poi, le osservazioni del livello del mare sono continuate attraverso missioni guidate dalla NASA, dall'ESA e dalla US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Come fanno i satelliti a misurare questo parametro? Semplice! Per calcolare l'altezza del mare, fanno rimbalzare dei segnali a microonde sulla superficie dell'oceano e successivamente viene registrato il tempo impiegato dal segnale per viaggiare da un satellite alla Terra e ritorno, nonché la forza del segnale di ritorno.

"Combinando questi dati con le misurazioni del resto della flotta della NASA, possiamo anche capire perché l'oceano si sta alzando", ha affermato Karen St. Germain, direttore della Earth Science Division della NASA a Washington. Mentre l'aumento continua, almeno 800 milioni di persone dovranno affrontare un aumento di almeno mezzo metro del livello dell'acqua.