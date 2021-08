Non solo iOS 15: in arrivo anche iOS 14.8, lancio nelle prossime settimane?

Mentre Apple ha chiamato a raccolta gli utenti a testare iOS 15, non si fermano i lavori su iOS 14. Alcuni riferimenti scovati nell'ultima beta di Xcode 13, infatti, suggeriscono che nelle prossime settimane potrebbe arrivare anche iOS 14.8.

Come mostriamo nello screenshot presente in calce, infatti, nel sorgente del codice è presente un riferimento alla nuova release dell'OS, che potrebbe arrivare in un prossimo futuro, o prima o insieme ad iOS 15.

Apple solitamente interrompe i lavori sulle vecchie versioni di iOS man mano che ci si avvicina al lancio dei major update, e dal momento che iOS 15 dovrebbe vedere la luce a settembre, una notizia di questo tipo rappresenta senza dubbio una novità assoluta.

Il colosso di Cupertino, inoltre, non ha mai rilasciato un aggiornamento .8 per iOS. iOS 11 si è fermato ad iOS 11.4, iOS 12 ad iOS 12.5 ed iOS 13 ad iOS 13.7, mentre iOS 14 è attualmente fermo ad iOS 14.7.

Nel momento in cui stiamo scrivendo non sono nemmeno emerse informazioni su ciò che potrebbe includere un eventuale iOS 14.8, ma probabilmente Apple anche in questo caso si soffermerà sul bug fixing o sull'aggiunta di funzioni di secondaria importanza.

Qualche giorno fa, Apple ha rilasciato iOS 14.7.1, che include un importante fix di sicurezza.