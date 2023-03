Non solo iOS 16.4, Apple lancia iOS 15.7.4 per i vecchi iPhone ed iPad: aggiornate subito!

Parallelamente al nuovo iOS 16.4 ed iPadOS 16.4, Apple nella serata di ieri ha pubblicato anche iOS 15.7.4 ed iPadOS 15.7.4, due aggiornamenti per i dispositivi più datati che correggono una grave falla di sicurezza.

Gli update sono disponibili per iPhone 6s (tutti i modelli), iPhone 7 (tutti i modelli), iPhone SE (1a generazione), iPad Air 2, iPad mini (4a generazione) ed iPod Touch (7a generazione).

Ad essere corretta è la vulnerabilità CVE-2023-23529, che riguarda un bug di sicurezza presente in WebKit di Safari e che potrebbe consentire l’esecuzione di codice arbitrario. "L'elaborazione di contenuti web creati in modo dannoso può portare all'esecuzione di codice arbitrario", ha affermato Apple nel bollettino di sicurezza, in cui sottolinea di essere "a conoscenza di un rapporto secondo cui questo problema potrebbe essere stato attivamente sfruttato".

Ovviamente non sono disponibili informazioni sulle tecniche utilizzate per sfruttare la falla, ma il consiglio è di procedere immediatamente con il download e l’installazione per tenere i propri dispositivi al riparo da problemi di sicurezza.

Nella serata di ieri apple ha lanciato anche macOS Ventura 13.3, macOS Monterey 12.6.4, macOS Big Sur 11.7.5, tvOS 16.4 e watchOS 9.4 con numerose correzioni di bug ed ha annunciato l’arrivo in Italia della funzionalità SOS satellitare di iPhone 14.