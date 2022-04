Non solo iOS 16 e VR: alla WWDC in arrivo anche due nuovi Mac

Non ci saranno solo i nuovi iOS 16 e watchOS 9 alla WWDC 2022. Nel numero settimanale della sua newsletter Power On, Mark Gurman di Bloomberg ha anche spiegato che nel corso dell’evento d’apertura della conferenza dedicata agli sviluppatori Apple potrebbe lanciare due nuovi Mac.

Il rumor circola sul web già da tempo ed anche altri analisti del settore, tra cui Ross Young, in precedenza avevano affermato che Apple potrebbe lanciare i suoi prossimi Mac con Apple Silicon nel corso della WWDC.

Gurman osserva anche che “la WWDC è la stessa sede in cui due anni fa è stata annunciata la transazione dei Mac da Intel ai chip M1”, e quale posto migliore se non proprio l’evento in questione per svelare al mondo i nuovi MacBook Air?

Non è chiaro se i modelli in questione sfoggeranno il nuovo chip M2 (che quindi potrebbe essere presentato insieme ai laptop) oppure se Apple svelerà una nuova variante di M1 dopo aver presentato l’M1 Max Ultra nel corso del keynote di qualche mese fa. I rumor emersi nelle passate settimane parlavano di un nuovo design ed alcune novità a livello hardware, al di fuori dell’M2.

Ovviamente vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor come questi in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà.