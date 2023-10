Non solo iOS 17.1, arrivano anche watchOS 10.1 e macOS Sonoma 14.1: le novità

Nella serata di ieri Apple ha lanciato iOS 17.1 per iPhone, ma non si è trattato dell’unico aggiornamento distribuito dal colosso di Cupertino. Apple infatti ha anche pubblicato altri due aggiornamenti: watchOS 10.1 per Apple Watch e macOS Sonoma 14.1 per i Mac. Entrambi contengono delle importanti novità e correzioni.

Partendo da watchOS 10.1, l’aggiornamento non introduce solo il nuovo sistema di input tramite Doppio Tap, su Apple Watch Ultra 2 ed Apple Watch Series 9, ma anche il NameDrop. Ovviamente non mancano i fix, e da questo fronte segnaliamo la correzione relativa al bug di watchOS 10 che aveva rotto la complicazione Meteo, di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine.

Disponibile anche macOS Sonoma 14.1: l’aggiornamento introduce sui Mac una nuova sezione per la garanzia che consente di controllare lo stato di AppleCare+ del proprio PC e degli AirPod collegati. Presenti anche nuove opzioni per brani, albume. playlist preferiti nell’app Apple Music, oltre che la correzione di vari bug.

Gli aggiornamenti possono essere installati gratuitamente attraverso le applicazioni Impostazioni dei vari dispositivi: come sempre il consiglio è di effettuare il download sotto una buona rete WiFi e con i device collegati alla rete elettrica per evitare malfunzionamenti e problemi.