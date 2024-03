Non solo iOS 17.4: ecco tutti gli aggiornamenti software di Apple in arrivo!

Ormai iOS 17.4 è dietro l'angolo: il nuovo aggiornamento software per iPhone, infatti, dovrebbe essere rilasciato da Apple nel corso di questa settimana. Sempre in questi giorni, però, la Mela Morsicata dovrebbe pubblicare anche una pletora di altri update per i suoi dispositivi, a partire da macOS Sonoma 14.4.

A confermarlo è il portale Macrumors, che spiega che Apple ha pubblicato le versioni Release Candidate di tanti sistemi operativi per tutti i suoi dispositivi. Accanto alla Release Candidate di iOS 17.4 per iPhone, infatti, abbiamo:

macOS Sonoma 14.4 RC per Mac e Macbook

per Mac e Macbook tvOS 17.4 RC per Apple TV

watchOS 10.4 RC per Apple Watch e Apple Watch Ultra

per Apple Watch e Apple Watch Ultra visionOS 1.1 RC per Apple Vision Pro

Sfortunatamente, macOS Sonoma 14.4 non porta con sé grandi novità rispetto alla versione 14.3 del medesimo sistema operativo. Il software aggiunge il supporto alle nuove emoji dell'Unicode Consortium e alla trascrizione automatica dei testi dei podcast, mentre implementa la possibilità di visualizzare le icone dei siti web nella barra dei Preferiti di Safari. Infine, l'aggiornamento porta con sé tanti fix ai bug e alcune patch di sicurezza: i nuovi Macbook Air con chip M3 arriveranno con macOS Sonoma 14.4 preinstallato.

Anche watchOS 10.4 include nuove emoji per gli smartwatch di Cupertino, mentre tra le altre novità abbiamo la possibilità di disattivare la funzione Doppio Tocco di Apple Watch Ultra quando si utilizza l'orologio insieme a Vision Pro. Inoltre, è stato implementato un fix per un bug che impediva la sincronizzazione dello smartwatch con l'iPhone per alcuni utenti.

Invece, visionOS 1.1 introduce il supporto per la Verifica della Chiave di Contatto su iMessage e porta con sé anche la gestione device per Apple Vision Pro, che permetterà ai reparti IT delle grandi aziende di configurare e monitorare da remoto il visore, esattamente come farebbero con qualsiasi iPhone, iPad e Mac aziendale. Infine, tvOS 17.4 non sembra portare con sé alcuna funzione degna di menzione. Tutti questi sistemi operativi dovrebbero arrivare tra il 4 e il 5 marzo, insieme ad iOS 17.4.