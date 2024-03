Non solo iOS 17.4: in settimana Apple potrebbe lanciare i nuovi iPad e MacBook

La settimana che ha appena preso il via potrebbe essere dedicata non solo al lancio di iOS 17.4, che come noto poterà con se il sideloading delle applicazioni su iPhone, ma anche ai nuovi prodotti.

Secondo quanto riportato da un nuovo rapporto emerso in rete e firmato da un affidabile analista, Apple a marzo non ospiterà alcun keynote per presentare i nuovi device. In particolare, Mark Gurman nella sua newsletter settimanale di Bloomberg, Power On, ritiene che Apple potrebbe annunciare tramite comunicato stampa una serie di nuovi prodotti già questa settimana.

Tale strategia potrebbe abbracciare diversi device a cui la compagnia di Cupertino ha intenzione di togliere il velo tra marzo ed aprile, tra cui:

Due nuovi modelli di iPad Pro con chip M3 , schermo OLED, scocca più sottile, comparto fotografico aggiornato e ricarica wireless MagSafe

, schermo OLED, scocca più sottile, comparto fotografico aggiornato e ricarica wireless MagSafe Due nuovi iPad Air con M2 , inclusa una variante da 12,9 pollici

, inclusa una variante da 12,9 pollici Una nuova Magic Keyboard per iPad Pro con trackpad più grande, scocca parzialmente in alluminio e con nuovo design

con trackpad più grande, scocca parzialmente in alluminio e con nuovo design Una nuova Apple Pencil

I nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3 , supporto al WiFi 6E e Bluetooth 5.3

, supporto al WiFi 6E e Bluetooth 5.3 Una possibile nuova opzione di colore per iPhone 15 e 15 Plus , che Apple è solita annunciare in questo periodo

, che Apple è solita annunciare in questo periodo Nuove cover per iPhone e cinturini per Apple Watch

I primi annunci dovrebbero arrivare già questa settimana: si parla dei nuovi iPad Pro e MacBook, ma MacRumors non conferma tale voce sebbene sia convinta che qualcosa sarà svelato nel corso dei prossimi sette giorni. La cosa certa è che Apple sta già preparando i video promozionali ed il materiale di marketing in vista della pubblicazione dei comunicati stampa.

Si parla anche di una nuova Apple TV ed un HomePod con display, che dovrebbero arrivare sempre nel primo semestre del 2024.