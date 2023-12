Non solo iOS 17: Apple lancia anche iOS 16.7.4, con un importante bugfix

Insieme alla release di iOS 17.2.1 per iPhone, nelle scorse ore Apple ha anche pubblicato quello che potrebbe essere l'ultimo aggiornamento di sempre per iOS 16, ovvero iOS 16.7.4. Ma di cosa si tratta esattamente? E quali sono le sue novità principali?

Ora che Apple ha concentrato lo sviluppo software su iOS 18, è lecito aspettarsi che né iOS 17 né iOS 16 ricevano nuove funzionalità di peso. In effetti, fin dai tempi del lancio di iOS 16.7.1 da parte di Apple, risalente ad ottobre, il sistema operativo old-gen di iPhone si è limitato a ricevere bugfix e patch di sicurezza per falle e vulnerabilità emerse solo di recente.

Sotto questo punto di vista, iOS 16.7.4 non fa eccezione, dal momento che la nuova versione del sistema operativo risolve un annoso bug noto a chiunque ancora possieda un iPhone con iOS 16. Il bug, in particolare, impedisce la reinstallazione delle app di sistema e dei software preinstallati una volta che essi vengono disinstallati per liberare spazio nella memoria dello smartphone o del tablet.

Le note di rilascio dell'aggiornamento del colosso di Cupertino, inoltre, spiegano che "questo update risolve un problema a causa del quale le app Apple built-in negli iPhone che possono essere eliminate non vengono reinstallate correttamente tramite App Store". Non sembra che l'aggiornamento comprenda altri fix, anche se è possibile che esso porti con sé anche alcune patch di sicurezza da non sottovalutare.

In ogni caso, spiega Macrumors, non è ancora chiaro quanto fosse diffuso il bug appena risolto in iOS 16.7.3 e nelle versioni precedenti del medesimo sistema operativo. Dare una stima della diffusione del problema è difficile anche perché, ad oggi, il numero di device non ancora aggiornati ad iOS 17 è piuttosto basso, specie restringendo la ricerca ai soli iPhone compatibili con il nuovo sistema operativo.