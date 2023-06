Non solo iOS 17: anche iOS 16.5.1 è in arrivo, uscirà molto presto!

A poco meno di un anno dal lancio, iOS 16 è estremamente diffuso sugli iPhone di tutto il mondo, superando l'80% di adozione globale. In questo contesto, non stupisce che, nonostante l'uscita di iOS 17 sia alle porte, Apple stia per rilasciare l'aggiornamento ad iOS 16.5.1 per i suoi utenti.

L'esistenza dell'update è stata confermata da Macrumors, che ha spiegato che iOS 16.5.1 potrebbe arrivare molto presto, forse già all'inizio della prossima settimana (cioè tra il 19 e il 21 giugno) o alla fine della settimana corrente. Come ogni aggiornamento "minore" del sistema operativo degli iPhone, iOS 16.5.1 non porterà con sé nuove feature.

Al contrario, la nuova release di iOS 16 si focalizzerà su fix per i bug, miglioramenti di stabilità e patch di sicurezza. Probabilmente, iOS 16.5.1 potrebbe correggere i problemi di compatibilità di iOS 16.5 riscontrati nelle ultime settimane dagli utenti che cercavano di connettere il proprio iPhone o iPad all'accessorio ufficiale Apple noto come "USB3 Camera Adapter", che viene utilizzato per collegare webcam, microfoni e altri accessori via cavo ai dispositivi di Cupertino.

In effetti, il bug è stato già risolto nella prima beta di iOS 16.6, in arrivo più avanti nel corso dell'estate: considerata l'importanza dell'accessorio per molti utenti, specie nel settore business, è possibile che Apple abbia anticipato il fix ad iOS 16.5.1, anziché attendere ancora qualche settimana, se non addirittura un paio di mesi, per il rilascio della soluzione al problema con la prima versione stabile di iOS 16.6.

In ogni caso, con il rilascio di iOS 17 a settembre è assolutamente improbabile che iOS 16.5.1 e iOS 16.6 introducano grandi novità su iPhone. Nonostante ciò, si tratterà in entrambi i casi di update di enorme importanza, dal momento che saranno gli ultimi ad arrivare su svariati iPhone molto amati, tra cui iPhone 8, iPhone 8 Plus e soprattutto iPhone X.