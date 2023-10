Non solo iPad: anche i nuovi iMac M2 e M2 Pro sono in arrivo, per un rumor

Negli scorsi mesi, diversi leaker hanno confermato che gli iMac con chip M2 sarebbero stati cancellati da Apple, che sarebbe direttamente passata ai desktop dotati di chipset M3. Ora, invece, un nuovo rumor afferma che gli iMac M2 e M2 Pro sono ormai imminenti e saranno disponibili molto presto sul mercato internazionale.

A riportare l'indiscrezione è il portale giapponese Mac Otakara, che spiega che Apple lancerà il nuovo iMac M2 da 24" nel corso dell'autunno. Il dispositivo sarà annunciato in due varianti, una dotata di chip M2 "base" e l'altra con SoC M2 Pro: si tratta delle stesse configurazioni di lancio del Mac Mini M2, arrivato sul mercato a inizio 2023. In aggiunta, però, l'iMac next-gen avrà delle porte Thunderbolt 4 e il supporto per Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3.

Il report non fa menzione del nuovo iMac Pro e dell'iMac da 32", che dunque dovrebbero entrambi arrivare nel corso del prossimo anno, probabilmente direttamente con un chip M3. In effetti, la linea dominante tra i leaker, condivisa anche dall'affidabile giornalista di Bloomberg Mark Gurman, è che anche i nuovi iMac avranno il chip M3, saltando la generazione M2. Il leak di Mac Otakara, insomma, è da prendere con le pinze.

In ogni caso, se il rumor delle scorse ore fosse corretto, potremmo aspettarci un arrivo degli iMac M2 entro fine ottobre. Apple, infatti, non dovrebbe tenere alcun keynote di lancio per i propri prodotti in vista del Natale, ma dovrebbe limitarsi ad una serie di annunci "tramite comunicato". Questi ultimi potrebbero avvenire già nella prossima settimana, quando, secondo gli insider, Apple lancerà i nuovi iPad Air e iPad Mini.

Oltre a questi device, dunque, è possibile che la Mela Morsicata presenti anche i nuovi iMac M2 da 24", che così dovrebbero arrivare sul mercato internazionale giusto in tempo per le festività natalizie. In ogni caso, se tra i dispositivi lanciati "via comunicato" nei prossimi giorni non dovessero esserci i nuovi desktop di Cupertino, potremmo tranquillamente bollare il rumor come un falso.