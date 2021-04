Non solo iPad Pro: in arrivo anche Apple Pencil 3 ed AirPods 3 il 20 Aprile?

Non ci saranno solo i nuovi iPad nel corso dell'evento Apple del 20 Aprile. Secondo quanto riferito da una recente fuga di notizie proveniente dalla Cina, nel corso del keynote il colosso di Cupertino potrebbe presentare altri due prodotti: AirPods 3 ed Apple Pencil 3.

La possibile presenza della nuova matita era già stata paventata da molti, e sarebbe strettamente collegata alla nuova generazione di iPad Pro, tra cui figurerà il modello da 12,9 pollici che sarà basato sul nuovo display Mini-LED. Probabile anche l'integrazione di qualche funzionalità software aggiuntiva, ma a riguardo ancora non sono arrivate informazioni di alcun tipo. Non dovrebbero invece esserci grossi cambiamenti a livello di design.

Per quanto riguarda le AirPods 3, su Weibo un utente ha pubblicato l'immagine che proponiamo in calce, che mostra quella che sembra essere la nuova generazione delle cuffie senza fili all'interno della custodia protettiva. Il design è praticamente identico alla variante Pro, ma non sono presenti i tappini sostituibili. Gli steli invece dovrebbero essere più corti.

Questo nuovo rapporto sulle AirPods 3 va in controtendenza rispetto a quanto affermato in precedenza da vari analisti, tra cui Ming-Chi Kuo, che le davano in arrivo nei negozi non prima del terzo trimestre dell'anno in corso.

Per le conferme di rito, bisognerà aspettare ancora qualche giorno.