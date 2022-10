Non solo iPad Pro: in arrivo anche la nuova lineup di MacBook Pro con M2 Pro?

Mentre emergono sempre più conferme sull’imminente lancio degli iPad Pro M2, il popolare giornalista di Bloomberg Mark Gurman nella sua newsletter settimanale Power On fa anche il punto sullo stato dei lavori per i nuovi MacBook Pro.

Secondo quanto affermato, i modelli rinnovati di MacBook Pro, dotati di chip M2 Pro ed M2 Max potrebbero vedere la luce a novembre. “Mentre i nuovi MacBook Pro sono sulla buona strada per il lancio nel prossimo futuro, non mi aspetto che vengano rilasciati insieme all’iPad Pro. Storicamente, l’azienda ha lanciato nuovi Mac a novembre, come nel 2019 con il primo MacBook Pro da 16 pollici e nel 2020 con il primo MacBook Pro, MacBook Air e Mac mini basati su Apple Silicon” spiega Gurman nella newsletter, che fa leva sui corsi e ricorsi storici a cui ci ha abituato la Mela con il lancio dei suoi prodotti.

Tuttavia, ciò non implicherà un nuovo keynote Apple in quanto i nuovi iPad Pro e MacBook Pro non avranno nulla di realmente innovativo al di fuori del chipset. Probabile che Apple si affidi ad un comunicato stampa “classico”, in cui saranno svelate le novità e la data di lancio con i relativi prezzi.

Questo approccio probabilmente confermerà che sia l’M2 Pro che l’M2 Max non saranno basati sul processo produttivo a 3nm di TSMC, ma su quello a 5nm utilizzato per l’M2.