Non solo iPhone 12: Apple sarebbe al lavoro su un iPhone da 200 Dollari

Notizia bomba lanciata dal leaker MauriQHD sul proprio account Twitter. Secondo quanto affermato, infatti, Apple starebbe lavorando non solo su iPhone 12, ma anche su un altro iPhone low-cost da lanciare sul mercato per posizionarlo nella fascia di prezzo di 2-300 Dollari.

Qualora il rumor dovesse rivelarsi veritiero, il nuovo iPhone di fascia bassa sarebbe anche più economico di iPhone SE 2, che nella versione base con meno memoria ha un prezzo di 399 Dollari.

Il tweet è stato immediatamente invaso da commenti e domande dei followers, che hanno chiesto delucidazioni in merito alle specifiche hardware del dispositivo. MauriQHD, però, ha affermato che sfortunatamente al momento non ci sono indicazioni di nessun tipo, ma in un tweet precedente aveva affermato che l'iPhone SE 2021 potrebbe basarsi sullo stesso processore A13 Bionic della variante 2020, il che avrebbe perfettamente senso e consentirebbe ad Apple di contenere i costi utilizzando un processore non di ultima generazione, ma al contempo performante per il segmento di mercato a cui si rivolgerà il dispositivo.

iPhone SE 2 è stato promosso dalla stampa specializzata, che ha lodato il lavoro portato avanti da Apple, ed un prezzo ancora più basso potrebbe spingere in maniera consistente le vendite. Questo nuovo rapporto arriva a pochi giorni dal leak dei presunti prezzi di iPhone 12.