Non solo iPhone 12: in arrivo ad Ottobre l'abbonamento unico per Music, Arcade e TV+?

Nel giorno in cui sono emersi nuovi dettagli sul lancio di iPhone 12, Bloomberg lancia una bomba: Apple vorrebbe presentare un un pacchetto unico, denominato Apple One, comprensivo di tutti i servizi, che potrà essere sottoscritto agli utenti garantendo un risparmio importante rispetto alle iscrizioni singole.

Bloomberg riferisce che si tratterà di una serie di pacchetti che raggrupperanno tutti i servizi, e saranno lanciati ad Ottobre insieme ai nuovi iPhone 12.

Per dirla tutta, non si tratta di una novità assoluta dal momento che già da un anno si parla dell'eventualità, in quanto per molti sarebbe un'ottima occasione per accedere a tutti i servizi di Apple godendo a pieno dell'esperienza garantita da Apple News, Apple TV+, Apple Music ed Apple Arcade. E' innegabile che il colosso di Cupertino stia puntando massicciamente sui servizi, e proprio per questo motivo gli esperti sostengono che Apple One potrebbe essere la più facile evoluzione di questa strategia.

Alcuni riferimenti sono stati trovati anche nel codice della beta di iOS 13.5.5, che parla esplicitamente di una "offerta bundle" ed un "abbonamento in bundle".

Non è chiaro che tipo di prezzi abbia intenzione di proporre Apple, ma siamo sicuri che Apple One potrebbe fare gola a molti. Voi sareste interessati?