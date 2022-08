Non solo iPhone 14: anche Apple Watch Pro avrà la connettività satellitare

Nelle scorse ore, dopo mesi di silenzio, alcuni leaker sono tornati a parlare di Apple Watch Pro, che potrebbe essere la "One More Thing" del keynote Apple di settembre. Un altro esperto del mondo della Mela Morsicata, Mark Gurman, ha anche fatto luce sulla feature più importante di Apple Watch Pro.

No, non stiamo parlando dei nuovi sensori biometrici dello smartphone, che dovrebbero essere pressoché identici a quelli già presenti su Apple Watch Series 8, anch'esso in arrivo durante il keynote del 7 settembre. Non vogliamo nemmeno soffermarci sullo schermo di Apple Watch Pro, che dovrebbe avere delle dimensioni nettamente maggiori rispetto a quelle del modello "base" dello smartwatch.

A quanto pare, infatti, Apple Watch Pro avrà la connessione satellitare, che sarà probabilmente implementata anche su iPhone 14 e che riceverà grande spazio tra le feature presentate nel corso della conferenza di settembre di Cupertino. A giudicare dal nome del keynote del prossimo mese, "Far Out", in effetti sembra assai probabile che la connettività satellitare potrebbe avere un ruolo di primo piano nel corso della conferenza.

Nell'ultimo numero della sua newsletter settimanale "Power On", il giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha confermato che "la compagnia [Apple] ha discusso internamente l'idea di dare ai propri orologi delle funzioni satellitari, che potrebbero avere senso per una nuova versione dell'Apple Watch Pro per atleti estremi".

Il ragionamento di Gurman è semplice: Apple Watch Pro, o comunque la versione "rugged" di Apple Watch Series 8, dovrebbe essere progettata per gli sport estremi come le immersioni, l'hiking, la mountain bike o le scalate in montagna. Molti di questi sport non solo rischiano di causare cadute e incidenti piuttosto gravi a chi li pratica, ma anche di metterli in situazioni in cui è impossibile chiamare i soccorsi per via della mancanza di rete cellulare nelle zone dove lo sport viene praticato. In questi casi, in effetti, la connettività satellitare di Apple Watch Pro potrebbe rivelarsi un vero e proprio salvavita per diversi sportivi.