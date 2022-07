Non solo iPhone 14 ed Apple Watch: trapela la lista dei prodotti Apple in arrivo

Mentre inizia a trapelare la data di lancio di iPhone 14, dal codice sorgente dei nuovi OS Apple sono arrivate delle indicazioni importanti su quelli che saranno i prossimi prodotti che il colosso di Cupertino potrebbe presentare nei prossimi mesi.

Apple ha inserito all’interno degli OS alcuni riferimenti a ciò che attende gli utenti nei prossimi mesi. La scoperta è stata effettuata dallo sviluppatore Pierre Blazquez, il quale ha individuato dei segnaposto specifici a tre modelli di Mac M2 ancora non disponibili sul mercato. “Gli identificatori sono stati estratti da un file archiviato in un pacchetto software pubblicamente disponibile”, afferma Blazquez, il quale sottolinea che si tratta di informazioni provenienti da software scaricabili pubblicamente.

Per gli iPhone 14 gli identificatori invece sono:

iPhone15,2

iPhone15,3

iPhone15,4

iPhone15,5

In questo caso non si tratta di una sorpresa, visto che già da tempo si parla del lancio in autunno di quattro modelli dello smartphone.

Sorprende invece il fronte iPad, dove sono presenti ben sei segnaposto:

iPad14,3

iPad14,4

iPad14.5

iPad14.6

iPad15.1

iPad15.2

Per quanto riguarda Apple Watch, invece, Blazquez ha scoperto nove varianti:

Watch6,10

Watch6,11

Watch6,12

Watch6,13

Watch6,14

Watch6,15

Watch6,16

Watch6,17

Watch6,18

Blazquez ha anche scoperto una serie di nomi in codice che includono T8120 e T8122, che sono collegabili ai SoC. Il T8110 in precedenza era legato all’A15 Bionic, il che implica che il T8210 potrebbe essere il prossimo processore Apple mentre il T8220 il prossimo Apple Silicon.