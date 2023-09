Non solo iPhone 15: in arrivo tanti accessori MagSafe e USB-C da Apple

Che iPhone 15 avrà una porta USB-C ormai lo sappiamo tutti. Ciò che invece è poco noto è quale utilizzo farà Apple del nuovo connettore e quali saranno le sue velocità di ricarica e di trasferimento dati. Secondo un noto insider, però, la Mela Morsicata avrebbe già preparato una pletora di accessori USB-C per iPhone 15.

La notizia è stata riporta dal giornalista di Bloomberg Mark Gurman durante l'ultimo episodio del MacRumors Show. Il giornalista, uno degli insider più noti della Mela Morsicata, ha spiegato che Apple implementerà l'USB-C su tutti i suoi accessori nel corso dei prossimi mesi: il processo verrà completato entro la fine del 2024 e partirà con i prodotti per iPhone 15, salvo poi passare anche agli accessori per iPad e Mac.

Gurman ha spiegato che proprio in quest'ottica Apple lancerà le AirPods Pro 3 con custodia USB-C di ricarica il 12 settembre, che saranno poi seguite dalle AirPods 4 e dalle AirPods Max 2 nel corso del prossimo anno. Secondo il giornalista, inoltre, la transizione sarà quanto più veloce possibile: la Mela Morsicata, infatti, vorrebbe portarla avanti con la medesima velocità di quella avvenuta nel 2012, dopo l'introduzione del connettore Lightning.

In ogni caso, sembra che Apple non lancerà accessori del tutto nuovi nei prossimi mesi, ma si limiterà a mettere in commercio delle revisioni con porta USB-C di quelli già in commercio. Semmai, la casa di Cupertino potrebbe reintrodurre il dock magnetico di ricarica di Apple Watch, al momento fuori produzione, dotandolo di un connettore di nuova generazione.

Le novità arriveranno sul fronte MagSafe, invece: pare infatti che un nuovo Battery Pack con tecnologia MagSafe sia in fase di sviluppo, ma non verrà introdotto sul mercato molto presto. L'accessorio avrà dei magneti che permetteranno di "impilare" più Battery Pack uno sopra l'altro per caricare più dispositivi al contempo.