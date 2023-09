Non solo iPhone 15: nuovo iPad Air in arrivo ad Ottobre, ma con quali novità?

Mentre le attenzioni di tutti sono rivolte ai nuovi iPhone 15 ed iPhone 15 Pro (a quanto pare non ci sarà l’iPhone 15 Ultra), sul web si parla anche di quelle che saranno le mosse successive di Apple. Ad Ottobre infatti la Mela dovrebbe lanciare la nuova generazione di iPad Air.

Il popolare leaker Mark Gurman di Bloomberg infatti riferisce che Apple potrebbe lanciare i nuovi iPad Air con un comunicato stampa, in quanto non avrebbe abbastanza nuovi prodotti e funzionalità tali da giustificare un keynote.

Nel corso del keynote Apple del 12 Settembre quindi non ci sarà spazio per alcun nuovo modello di iPad, in quanto Apple dovrebbe soffermarsi esclusivamente su iPhone 15 ma anche su Apple Watch Series 9 ed Apple Watch Ultra 2, oltre che sulle AirPods di nuova generazione.

Il nuovo iPad Air, con specifiche migliorate, secondo Gurman “arriverà presto”, mentre l’iPad Pro aggiornato non dovrebbe vedere la luce prima del prossimo anno.

Nella giornata di ieri intanto anche l’analista Ming-Chi Kuo ha riferito che Apple non lancerà i nuovi modelli di MacBook con M3 prima della fine dell’anno, ma non è chiaro se ciò avverrà in concomitanza con i nuovi iPad Air o meno. Ovviamente vi aggiorneremo qualora dovessero esserci ulteriori aggiornamenti.