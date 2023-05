Non solo iPhone 16: anche iPhone 15 Pro e Pro Max avranno schermi enormi, fino a 6,9'

Dopo aver scoperto che i bordi del display di iPhone 15 Pro e Pro Max saranno sottilissimi, un'altra interessante novità lato design potrebbe arrivare sui due Melafonini top di gamma di quest'anno. A quanto pare, infatti, iPhone 15 Pro e Pro Max avranno dei display più grandi rispetto ad iPhone 14 Pro e ad iPhone 14 Pro Max.

Macrumors riporta infatti che l'analista Ross Young avrebbe confermato che iPhone 15 Pro avrà uno schermo da 6,3", mentre iPhone 15 Pro Max ne avrà uno da ben 6,9". A confronto, iPhone 14 Pro (ma anche iPhone 13 Pro) ha un display da 6,1", mentre iPhone 14 Pro Max ne possiede uno da 6,7". Il "salto" dovrebbe fare da apripista per l'implementazione di display più grandi su iPhone 16, quando i 6,3" e i 6,9" verranno estesi a tutta la lineup di smartphone di Apple.

Viene dunque da sé che, quest'anno, i display più grandi saranno esclusive dei modelli Pro e Pro Max di iPhone 15, mentre iPhone 15 "base" avrà uno schermo da 6,1" e iPhone 15 Plus ne avrà uno da 6,7". Ciò significa anche che quest'anno Apple lancerà quattro smartphone di dimensioni diverse, e che dunque lo chassis di iPhone 15 non sarà più identico per dimensioni a quello di iPhone 15 Pro e quello di iPhone 15 Plus non sarà il medesimo di iPhone 15 Pro Max.

Secondo Ross Young, poi, Apple svelerà i nuovi display a fine maggio, durante la Display Week di Los Angeles, durante la quale la casa di Cupertino terrà una conferenza a porte chiuse destinata solo agli addetti ai lavori. L'evento dovrebbe essere previsto per il 23 maggio, perciò per allora ne sapremo di più.

Infine, Young anticipa che le dimensioni degli schermi sono approssimate per eccesso, perciò dovremmo trovarci di fronte a device con diagonale rispettivamente compresa tra 6,25" e 6,29" e tra 6,85" e 6,89". In ogni caso, se tali dimensioni fossero confermate, iPhone 15 Pro Max sarà il Melafonino con lo schermo più grande mai prodotto da Apple.