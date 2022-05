Apple, un ingegnere realizza le prime AirPods con porta USB-C: il video

Sono in molti ad attendere l'uscita delle AirPods Pro 2, che potrebbe essere già stata fissata da Apple per la fine di quest'anno. Altri, però, sperano semplicemente che l'azienda di Cupertino introduca il connettore di ricarica USB-C nella custodia per le sue cuffie, pensionando la porta Lightning.

D'altro canto, anche gli iPhone si preparano ad accogliere l'USB-C come proprio connettore unico, poiché Apple è stata praticamente costretta ad implementarlo dalle ultime regole introdotte dall'Unione Europea. Lo stesso destino potrebbe dunque presto toccare a tutti gli altri dispositivi della Mela, AirPods comprese, che potrebbero essere presto lanciate con case di ricarica USB-C.



L'ingegnere Ken Pillonel, già noto per aver realizzato il primo iPhone con connettore USB-C al mondo, ha deciso di non aspettare i tempi di Apple e di creare delle AirPods con porta USB-C con dei metodi casalinghi. Pillonel, che è un ingegnere specializzato in robotica, ha anche documentato il suo procedimento con un breve video su YouTube, che trovare anche in cima a questa notizia.

Pillonel ha spiegato che, come per l'iPhone, anche nel caso delle AirPods il problema maggiore è stato quello dello spazio per l'alloggiamento USB-C, più voluminoso della porta Lightning. Per questo, l'inventore ha dovuto aprire completamente la custodia delle sue cuffie ed effettuare la sostituzione, cercando di risparmiare quanto più spazio possibile.

Il risultato ottenuto dall'ingegnere svizzero, che potete vedere nell'immagine in calce, è decisamente interessante e ben riuscito, visto che il connettore USB-C si integra perfettamente con il resto della custodia delle AirPods. Inoltre, Pillonel ora ha un vantaggio non da poco rispetto agli altri utenti Apple, poiché può caricare iPhone, Macbook e AirPods con lo stesso cavo e lo stesso connettore, senza dover portare con sé più caricatori diversi per i suoi device.