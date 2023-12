'Non è un iPhone': ladri rubano uno smartphone e poi lo restituiscono

Che gli iPhone siano gli smartphone più appetibili dai ladri non è cosa nuova, ma la storia che arriva da Washington è per certi versi esilarante. Due ladri, mascherati ed armati, si sono avvicinati ad una donna mentre stava posteggiando l’auto chiedendole di consegnargli tutto ciò che aveva nelle tasche, smartphone incluso.

I ladri hanno arruffato tutto, tranne una cosa: lo smartphone. Proprio quest’ultimo infatti le è stato restituito dopo che i due uomini hanno constatato che non si trattava di un iPhone, ma di un dispositivo basato su Android.

A quanto pare, i malviventi stavano raggiungendo la BMW che li aspettava dopo la rapina quando uno dei due è tornato indietro per restituirle il telefono, tra lo stupore della donna che ha raccontato come il ladro abbia esplicitamente affermato “oh, è un Android? Non lo vogliamo. Pensavamo fosse un iPhone”.

Fortunatamente i due non le hanno fatto del male ed inconsciamente hanno anche salvato la sua fonte di guadagno, dal momento che essendo una rider di Uber Eats il suo lavoro si basa proprio sul suo smartphone.

Proprio perchè gli iPhone sono molto richiesti dai ladri, a causa del loro valore e delle evidenti maggiori possibilità di rivenderli sul mercato secondario, Apple ha lanciato anche in Italia la AppleCare+ con copertura contro furto e smarrimento, che dietro una franchigia di 129 Euro permette di ricevere un nuovo iPhone qualora fosse perso o rubato, a patto che sia attivo il Dov’è.