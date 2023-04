Non solo iPhone: anche il Macbook Air M2 è in sconto su Amazon al minimo storico!

Continuano gli sconti targati Apple su Amazon: dopo gli ingenti ribassi di iPhone 14 nella variante da 128 GB e del nuovissimo Mac Mini M2, infatti, il colosso dell'ecommerce di Seattle ha deciso di scontare anche il Macbook Air con chip M2, toccando persino il minimo storico!

Partiamo proprio dal pezzo più interessante dei due, ossia il Macbook Air M2 con memoria da 256 GB. Il laptop di Cupertino, normalmente proposto a 1.529 Euro, è oggi in offerta a soli 1.199,99 Euro, il 22% in meno del prezzo di listino. L'offerta è valida solo sulla versione di colore Grigio Siderale del portatile, che così tocca il suo minimo storico, superando il precedente di 1.228 Euro.

A quest'ultimo prezzo è invece disponibile il Macbook Air M2 in colorazione Argento, sempre con RAM da 8 GB e storage da 256 GB. Il device sarà dunque vostro a 1.228,19 Euro, circa 30 in più della variante Grigio Siderale.

A 1.299 Euro trovate invece le due colorazioni Mezzanotte e Galassia del Macbook Air M2, ovviamente sempre con storage da 256 GB: il consiglio, dunque, è quello di orientarvi sulla variante del device con scocca di colore Grigio Siderale, che vi permetterà di risparmiare fino ad un centinaio di euro rispetto alle altre tinte del nuovo laptop di Cupertino!

Anche spostandoci verso i Macbook Air M2 con memoria da 512 GB, quello che costa meno è il device in colorazione Grigio Siderale, proposto da Amazon a 1.549 Euro, il 18% in meno del prezzo consigliato agli utenti, pari a 1.879 Euro. Ad un costo appena più alto, pari a 1.559 Euro, il 17% in meno del MSRP, trovate infine il portatile in tinta Mezzanotte.