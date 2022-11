Non solo James Webb: Guardate cos'ha fotografato Hubble

Chi l'ha detto che ormai il nostro "occhio sull'Universo" sia solo quello del James Webb Telescope? Hubble continua infatti a non voler cedere il passo, regalandoci immagini mozzafiato con un tocco nostalgico e romantico. L'ultima, in ordine di tempo, è la particolare foto di una nube di gas che sembra quasi un "verme delle sabbie" di Arrakis.

La piccola e densa nuvola di gas e polvere, chiamata CB 130-3, la fa infatti da padrone nel centro di questa nuova immagine catturata dal telescopio spaziale Hubble della NASA/ESA. Questo particolare oggetto, noto proprio come nucleo denso (un agglomerato compatto di gas e polvere), si trova nella costellazione del Serpente e sembra quasi inghiottire il campo di stelle sullo sfondo.

Nuclei densi come questo della foto sono i luoghi di nascita delle stelle e sono quindi di enorme interesse per gli astronomi. Durante il loro collasso, infatti, può accumularsi in un punto preciso una massa sufficiente a raggiungere le temperature e le densità necessarie per innescare la fusione dell'idrogeno, segnando così la nascita di una nuova stella.

Gli astronomi hanno utilizzato la Wide Field Camera 3 di Hubble proprio per scovare un evento simile. Infatti, anche se dall'immagine è molto difficile da notare, è presente un oggetto compatto in procinto di diventare una stella, nascosto in profondità all'interno di CB 130-3.

Per comprendere quindi meglio l'ambiente che circonda questo astro nascente, gli scienziati hanno studiato a fondo il nucleo denso, scoprendo come la densità di CB 130-3 non è costante: i bordi esterni della nuvola sono infatti costituiti solo da deboli increspature, mentre al suo centro oscura completamente la luce di fondo.

Il gas e la polvere che compongono CB 130-3 influenzano quindi non solo la luminosità ma anche il colore apparente delle stelle sullo sfondo, con quelle presenti verso il centro che appaiono più rosse delle loro corrispettive alla periferia della foto.

Grazie ad Hubble, gli astronomi sono stati in grado di misurare questo effetto, così da poter calcolare al meglio la densità di CB 130-3, fornendo inoltre informazioni sulla struttura interna di questo importante e suggestivo vivaio stellare.

Non resta quindi che ammirare la splendida immagine (la trovate anche qui alla massima risoluzione). Voi cosa ci vedete? Non pare anche a voi un verme di Dune nell'atto di divorare una stella? Scrivetecelo nei commenti.

Crediti immagine: ESA/Hubble, NASA e STScI, C. Britt, T. Huard, A. Pagan