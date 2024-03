Non sarà kryptonite ma questo cristallo è davvero unico nel suo genere

Nel tentativo di esplorare nuovi materiali capaci di ospitare stati della materia mai visti prima, i fisici della Rice University hanno condotto un esperimento che ha limitato il movimento libero degli elettroni in un cristallo. Di cristalli particolari creati in laboratorio ne abbiamo, ma questo è unico!

Sebbene tale fenomeno fosse già stato osservato in materiali bidimensionali, questa ricerca segna la prima volta che il comportamento avviene in un cristallo tridimensionale.

I cristalli pyrochlore sono strutture minerali complesse che presentano una disposizione interna particolarmente utile per diverse applicazioni di ricerca e industriali. Il team di ricerca statunitense ha creato questo materiale mescolando elementi come il rame, il vanadio e lo zolfo, ottenendo un metallo geometricamente anomalo, con delle "strozzature". È in queste strozzature che gli elettroni vengono letteralmente bloccati.

Questo fenomeno, dove le funzioni d'onda elettroniche si annullano reciprocamente, crea una banda piatta, uno spazio unico dove le interazioni tra gli elettroni sono regolate da regole completamente diverse.

Per confermare le loro osservazioni, i ricercatori hanno impiegato una tecnica nota come spettroscopia di fotoemissione risolta in angolo (ARUPS). Questo metodo ha permesso di misurare degli elettroni emessi e il loro angolo di emissione all'interno del reticolo 3D, dimostrando che, in questo caso insolito, l'uno non dipende dall'altro come di solito avviene.

L'implicazione di queste scoperte va ben oltre la pura curiosità scientifica. La possibilità di isolare elettroni in una banda piatta all'interno di un reticolo tridimensionale apre la strada a nuove teorie e materiali in cui le bande piatte emergono a causa delle forti correlazioni elettroniche.

Ma voi, l'avete mai vista la forma degli elettroni?