Non è ancora stato lanciato, ma JUICE ha già catturato le sue prime immagini di Giove

JUpiter Icy Moons Explorer (JUICE) è una missione spaziale dell'Agenzia spaziale europea (ESA) il cui lancio è previsto nel 2022. L'obiettivo sono le tre lune ghiacciate di Giove: Ganimede, Europa e Callisto. Tutte e tre infatti presentano discrete quantità di acqua liquida sotto la superficie e sono candidate ideali per la ricerca di vita.

Per la fase finale della sua missione, JUICE si sistemerà in un'orbita attorno a Ganimede, la luna più grande del Sistema Solare, per uno sguardo più dettagliato (la nave spaziale sarà il primo veicolo spaziale ad orbitare attorno alla luna di un altro pianeta).

La sua missione non è semplice, e tutta questa complessità richiederà una navigazione precisa. La NavCam (Telecamera di navigazione) del veicolo spaziale svolgerà quindi un ruolo importante per muoversi nello spazio. Un segnale radio (di andata e ritorno) tra la Terra e Giove dura circa 1 ora e 45 minuti, quindi è necessario un sistema di navigazione autonomo. NavCam è una parte critica di questo sistema.

Le immagini di Giove (che potrete osservare in calce all'articolo) sono state scattate con la telecamere in questione, ma non da sopra il veicolo spaziale. Un team di ingegneri, ha infatti portato la NavCam sul tetto di un edificio per testare lo strumento in condizioni di cielo reale.

“Non sorprende che, a circa 640 milioni di chilometri di distanza, le lune di Giove siano viste solo come un semplice pixel o due, ma queste immagini sono utili per istruire il nostro software di elaborazione delle immagini che verrà eseguito autonomamente a bordo del veicolo spaziale", afferma Gregory Jonniaux di Airbus Defence and Space.

JUICE non sarà solo il primo veicolo spaziale ad orbitare attorno alla luna di un altro pianeta, ma i suoi voli lo porteranno molto vicino ai satelliti di Giove, tra 200 km e 400 km dalle loro superfici.