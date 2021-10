Non solo MacBook Pro M1X: Apple prepara anche le nuove AirPods per il 18 Ottobre

A quanto pare non ci sarà solo il nuovo MacBook Pro M1X durante il keynote "Unleashed" di Apple in programma il prossimo 18 Ottobre. Secondo quanto affermato da vari leaker, infatti, nel corso dell'evento il colosso di Cupertino dovrebbe anche presentare la nuova generazione di AirPods.

A pubblicare la conferma il noto leaker di Weibo PandaIsBald, che in precedenza aveva riportato accuratamente il lancio del nuovo iPad di nona generazione. Nel post, PandaIsBald afferma anche insieme ai Mac "M1X" saranno svelati anche gli AirPods di terza generazione con design aggiornato.

Si tratterà della prima modifica significativa a livello di design dal 2019, quando Apple lanciò le AirPods Pro. Secondo quanto affermato, i nuovi AirPods sostituiranno quelli di seconda generazione già presenti nei negozi: a livello di design si ispireranno alle AirPods Pro ma senza le funzionalità "Pro" come la cancellazione attiva del rumore. Non è detto che i nuovi auricolari saranno dotati di gommino in silicone, oppure se sfoggeranno lo stesso design in-ear degli AirPods di prima e seconda generazione.

Alcuni rumor emersi nelle scorse settimane, inoltre, davano anche per certo il supporto alla ricarica wireless per le AirPods 3, ma non è chiaro se alla fine questa voce si rivelerà veritiera o no. L'evento è ormai vicino e manca poco alle conferme di rito.