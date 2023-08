No, questi non sono marshmallow, ma una creatura molto strana

Nella valle del Klein Karoo, circondata da imponenti montagne in Sudafrica, cresce una pianta succulenta che non passa inosservata. Questo piccolo vegetale, alto appena 6 centimetri, ha un aspetto che ha suscitato l'ilarità di molti: assomiglia, infatti, al sedere di un bambino... e significa proprio questo nella lingua locale ("bababoutjies").

Questa curiosa pianta, scientificamente nota come Gibbaeum heathii, forma grappoli di foglie lisce e sferiche. Le foglie più vecchie proteggono le nuove crescite e coprono i fusti, mentre i fiori sbocciano al centro durante la fine dell'inverno e l'inizio della primavera, sfoggiando colori che variano dal bianco al rosa e al giallo.

Non è solo la forma delle sue foglie a renderla speciale. Quando le nuove foglie emergono, quelle più vecchie possono virare al rosa in determinate condizioni, accentuando ulteriormente la sua somiglianza con un fondoschiena infantile. Paul Rees, responsabile del vivaio dei Royal Botanic Gardens di Londra, ha spiegato che molti cambiano colore in risposta allo stress causato da fattori come l'acqua e la luce. Questi cambiamenti cromatici aiutano la pianta a proteggersi dalla luce eccessiva e a gestire meglio lo stress idrico.

Il Gibbaeum heathii è endemico della regione del Klein Karoo nella provincia del Capo Occidentale del Sudafrica. Cresce tra le pietre di quarzo, che riflettono il calore, creando un ambiente più fresco per la pianta. Questa regione, nota come Klein Karoo, è uno degli habitat più ricchi e diversificati del mondo, ospitando circa 3.200 specie di piante, 400 delle quali sono uniche in assoluto.

A proposito, anche delle stelle marine alle volte possono sembrare univoche, mentre altre volte somigliano a degli alieni.