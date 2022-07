Non meravigliarti di essere servito da delle scimmie, in questo ristorante giapponese

Il viaggio è uno dei modi migliori per ampliare i propri orizzonti e comprendere meglio le altre culture. Quando mettiamo da parte le differenze reali o percepite possiamo scoprire cosa rende davvero speciale ogni luogo sulla terra. Il Giappone è uno di quei paesi che possono offrire esperienze culturali davvero uniche.

Nonostante l’identità conservatrice del Sol Levante, il Giappone non è avverso alla sperimentazione e alla modernità. Un esempio? Sapete che vicino Tokyo esiste un locale in cui si viene serviti da delle scimmie? Kaoru Otsuka è il proprietario di un ristorante tradizionale giapponese chiamato The Kayabukiya Tavern.

Ciò che rende famoso questo ristorante sono le sue scimmie macaco che fanno da camerieri e sono anche munite di camicie a scacchi. Chi entra in questo locale non si aspetta di certo un servizio impeccabile e si deve esser disposti a sopportare qualche tazza di tè rovesciata. Otsuka e i clienti compensano le scimmie con banane e semi di soia.

I macachi giapponesi sono originari di più parti del Giappone e possono anche vivere nelle fredde zone montuose delle isole. Questo è il motivo per cui alcuni li chiamano scimmie della neve. Per prosperare a temperature più fredde, fanno il bagno nelle piscine termali.

Queste scimmie si trovano anche nelle foreste sempreverdi e nelle parti subtropicali del Giappone. Come altri primati, queste scimmie hanno i pollici opponibili e possono camminare sulle zampe posteriori. Sono socievoli e vivono spesso in gruppi da 20 a 30 membri, organizzandosi autonomamente sulle modalità e i tempi di toelettatura.

I primati protagonisti di questa storia sono in realtà gli animali domestici di Otsuka. Ha avuto l'idea di permettere loro di fare i camerieri quando la sua scimmia, Fuku-chan, emulò un cameriere che portava una comanda ad un tavolo qualunque. Parlando al Daily Mail, Otsuka ha affermato che le sue scimmie gli stanno più a cuore della sua famiglia. I macachi hanno servito al ristorante e deliziato i clienti per tre decenni.