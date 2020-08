Non solo Microsoft: anche Twitter è interessata all'acquisto di TikTok

La conferma di Microsoft sulle trattative con TikTok ha aperto un nuovo fronte per il social network cinese. Secondo quanto riferito dal Wall Street Journal, infatti, anche Twitter avrebbe manifestato il proprio interesse ad acquistare il social network cinese.

L'autorevole giornale infatti racconta di alcune discussioni tenute dalle parti per una potenziale unione delle compagnie. L'accordo messo sul tavolo da Twitter coinvolge la divisione americana della piattaforma di ByteDance, ma non è chiaro cosa dovrebbe cambiare per gli utenti.

La notizia è stata ripresa anche dall'agenzia di stampa Reuters, secondo cui gli esperti avrebbero già sollevato alcuni dubbi sulla capacità della società di Jack Dorsey di ottenere i fondi necessari per portare a termine l'operazione.

I tempi sono infatti strettissimi ed il recente ordine esecutivo firmato da Donald Trump impone la chiusura delle trattative entro 45 giorni, il 15 Settembre, altrimenti TikTok sarà bannato dagli Stati Uniti. La capitalizzazione di mercato di Twitter è di circa 30 miliardi di Dollari, un aspetto che rende l'operazione davvero improbabile anche a livello economico. Attualmente il principale candidato a rilevare TikTok è Microsoft, che ha oltre mille miliardi di Dollari di capitalizzazione ed un'ampia disponibilità di cassa.

Chiaramente però tutte le parti in tavola se la dovranno vedere anche con ByteDance, che ha attaccato duramente Trump per la decisione assunta qualche giorno fa.