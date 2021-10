Non solo mobile: a Novembre rimodulazioni anche per Vodafone casa

Qualche giorno fa abbiamo riportato la notizia relativa alle rimodulazioni Vodafone di Novembre 2021 per il mobile. Ebbene, i rincari a quanto pare riguarderanno anche la rete fissa perchè l'operatore telefonico ha comunicato una nuova modifica unilaterale che entrerà in vigore il 27 Novembre 2021.

Secondo quanto riportato dai colleghi di MondoMobileWeb, a partire dal 27 Novembre il costo di alcune promozioni Vodafone Casa per la telefonia fissa aumenterà di 1,99 Euro al mese. Inoltre, al fine di ridurre l'impatto ambientale, Vodafone vuole incentivare l'utilizzo della fattura elettronica via mail e per questo ha predisposto un incremento di 0,61 Euro per le spese di spedizione della bolletta cartacea.

Per quanto riguarda le rimodulazioni, Vodafone lo giustifica che dicendo che attraverso questo incremento potrà "continuare a investire sulla rete e rispondere al meglio alle nuove esigenze di traffico“.

Per gli utenti, come previsto dal Codice delle Comunicazioni, è prevista la facoltà di effettuare il recesso gratuito fino a 24 ore prima dell'entrata in vigore del nuovo listino prezzi, quindi in questo caso entro il 26 Novembre 2021. La richiesta di recesso potrà essere presentata tramite pec, raccomandata A/R, e tramite i canali classici come il customer care telefonico. Nessuna informazione sulle promozioni coinvolte nei rincari.