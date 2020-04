Ora non è più necessario un account Skype per effettuare videochiamate

L'agguerrita concorrenza di Zoom, diventato il fenomeno del momento, ed il crescente utilizzo delle videochiamate da parte di tante persone, hanno spinto Skype a prendere la decisione di "aprire" il servizio anche a coloro che non posseggono un account.

Come annunciato dai gestori del servizio di VOIP targato Microsoft sull'account ufficiale Twitter, da oggi per creare o partecipare ad una videoconferenza non sarà più richiesta la registrazione a Skype, tanto meno il download dell'applicazione su PC o Mac.

La novità si chiama "Meet Meet Now" ed è accessibile direttamente attraverso la pagina dedicata. Basta cliccare sul pulsante "crea riunione gratuita" ed il sistema genererà un collegamento da inviare a chiunque, anche a coloro che non sono iscritti a Skype che non dovranno fare altro che cliccarci su per prendere parte alla conference call. Il servizio della società di Redmond sottolinea che il link non ha scadenza e potrà essere utilizzato (ovviamente in maniera completamente gratuita) in qualsiasi momento.

Questa nuova funzione sarà sicuramente accolta favorevolmente dagli utenti, soprattutto alla luce dei numerosi problemi di sicurezza riscontrati da Zoom negli ultimi tempi. A ridosso del fine settimane sono emerse sul web le registrazioni di migliaia di videochiamate di Zoom, mentre qualche giorno prima era stata riscontrata una falla nell'app per Windows, poi risolta con un aggiornamento.