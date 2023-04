Non solo la NJPW: in Giappone a colpi di wrestling si sfidano anche i robot!

Il Giappone vanta una grande tradizione di wrestling, come dimostrato dal successo della New Japan Pro-Wrestling, la federazione di wrestling fondata nel 1972 dal leggendario Antonio Inoki e che è entrata anche nella cultura pop del paese con l’Uomo Tigre II e Tiger Mask W.

Trattandosi di un mercato in espansione, a differenza di quanto accade in Occidente dove i riflettori sugli show della WWE sono un pò calati sebbene comunque seguiti da milioni di spettatori, il Giappone guarda anche alle nuove tecnologie ed in quest’ottica si inserisce il video che proponiamo in calce.

Protagonisti sono due robot, che come potete vedere nel video presente in calce si sfidano a colpi di wrestling replicando anche mosse complesse come il suplex ed il bodyslam. Il filmato è stato pubblicato da Kazumichi Moriyama, un giornalista giapponese che ha registrato alcuni degli incontri in cui si vedono varie tipologie di robot alle prese con incontri di wrestling con tanto di commentatori, pubblico ed arbitri pronti a contare il tre.

Tutte le mosse sono ovviamente pre-programmate, ed a supervisionarli ci sono due umani a bordo ring pronti ad intervenire in caso di problemi.

In Giappone esiste anche una competizione per robot umanoidi bipedi battezzata ROBO-ONE, il cui primo evento si è tenuto nel lontano 2002 ed è stato replicato anche negli anni successivi per dimostrare le potenzialità dei robot di questo tipo.

Solo qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo pubblicato la notizia del robot del MIT in grado di dribblare a calcio come Messi, a dimostrazione di come la robotica stia registrando passi da gigante.