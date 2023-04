Non solo Noctua: ecco le RTX 4080 e 4070Ti ProArt per i creator

Con una mossa del tutto inattesa, come del resto la recente conferma di ROG Ally, Asus ha svelato le sue schede RTX ProArt, basate sulla filosofia estetica della famiglia di hardware per creator e professionisti digitali.

Si tratta di due schede video, per ora RTX 4080 e RTX 4070 Ti, disegnate per sposarsi al meglio con le schede madri della serie ProArt. Agli occhi più attenti e allenati, non sarà sfuggito che queste schede adottano un formato molto simile a quello delle Strix di ultima generazione, ma con una livrea più essenziale nei colori e negli accenti e uno spessore leggermente più contenuto: si parla infatti di 2,5 slot, una riduzione pensata per lasciare maggiore spazio ad altre componenti come schede di acquisizione. Niente LED, solo una scocca nero ardesia con dettagli color oro al centro delle ventole e a far risaltare le scritte GeForce RTX e PRO, che giganteggiano sul backplate metallico.

Con l'acquisto delle schede, Asus offre anche tre mesi di Adobe Creative Cloud, sottoscrizione che comprende oltre 20 app e 100 GB di spazio di archiviazione su Cloud. Oltre a queste schede, che Asus promette essere comunque molto silenziose nell'operatività di tutti i giorni, ricordiamo che tra le edizioni speciali del brand di recente è lanciata anche la RTX 4080 Noctua Edition, decisamente più corposa ma con i tratti distintivi sia di Asus che del brand austriaco specializzato nella dissipazione.