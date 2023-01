Non solo Nothing Phone (2): ecco i primi render di Nothing Ear (2)

Già sappiamo dallo scorso dicembre che gli auricolari Nothing Ear (2) stanno arrivando, e che il lancio probabilmente avverrà nel 2023. Dopo avere notato la loro esistenza dal database Bluetooth SIG, finalmente abbiamo accesso ai primi render di Nothing Ear (2) condivisi online dai soliti tipster del settore.

Le immagini condivise da Onleaks in esclusiva con SmartPrix stanno facendo il giro del Web attirando l’attenzione dei fan della start-up londinese che, tuttavia, non sono stati sorpresi come speravano: come potete vedere in copertina alla notizia, gli Ear (2) sembrano identici ai predecessori, e l’apparenza effettivamente non inganna così tanto.

In calce alla notizia potete vedere le uniche differenze tra Ear (1), posizionate a sinistra, ed Ear (2), posizionate a destra: il design trasparente naturalmente è destinato a restare, mentre il microfono per la cancellazione del rumore viene spostato affinché possa funzionare meglio. Altre lievi modifiche riguardano elementi estetici senza alcuna funzionalità, mossi in un’altra posizione per risultare più piacevoli all’occhio.

Lo spostamento del microfono ANC arriva per una ragione molto importante: gli auricolari Nothing Ear (2) verranno dotati di Personalized ANC, ovvero della cancellazione del rumore aggiustabile a seconda delle preferenze dell’utente. Si desidera la cancellazione totale? Nessun problema. Si preferisce la Modalità Trasparenza per udire ogni rumore circostante? Nothing implementerà anche quella.

A queste novità si aggiungono altre feature condivise con Ear (1), tra cui l’equalizzatore avanzato e la funzione di ricerca degli auricolari per evitare di perderli. Questi restano comunque semplici rumor da prendere con le pinze in attesa del presunto lancio durante il 2023.

Proprio ieri, invece, è arrivata la conferma del debutto di Nothing Phone (2) quest’anno.