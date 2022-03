Non solo OnePlus 10 Pro: OnePlus Bullets Wireless Z2 in arrivo il 31 marzo

Il 31 marzo 2022 sarà una data importante per OnePlus: non solo arriverà in Italia OnePlus 10 Pro, l’ultima iterazione ammiraglia degli smartphone del colosso cinese, ma in tale giornata debutteranno sul mercato internazionale anche gli auricolari OnePlus Bullets Wireless Z2 pensati per l’attività sportiva.

A metà mese abbiamo già anticipato a tutti voi il possibile arrivo in Italia degli OnePlus Bullets Wireless Z2, e finalmente abbiamo la data di lancio. Su OnePlus India, infatti, è apparsa già la pagina dedicata alle notifiche della newsletter OnePlus per le cuffiette True Wireless più convenienti del catalogo. Iscrivendosi, si avrà automaticamente la possibilità di ricevere in regalo un paio di Bullets Wireless Z2 immediatamente in seguito al debutto del 31 marzo.

A partire dai prossimi giorni, dunque, la società rivelerà gradualmente sempre più dettagli relativi alla potenza delle cuffie, alla ricarica rapida supportata e al grado di resistenza all’acqua. Solamente nell’ultimo giorno di questo mese, dunque, le OnePlus Bullets Wireless Z2 verranno annunciate in tutto il mondo. Considerando che il modello precedente è disponibile in Italia per l’acquisto tramite sito ufficiale, ribadiamo ancora una volta che il lancio nei negozi del nostro Paese è altamente probabile, se non praticamente certo. Insomma, occhi e orecchie aperte!

À propos di OnePlus, nel pomeriggio odierno abbiamo visto le possibili specifiche tecniche del OnePlus Pad.