Non solo OnePlus 10T: il 3 agosto arriverà anche OnePlus Ace Pro, ma attenzione

Come ben sappiamo, OnePlus 10T arriverà il 3 agosto 2022 sul mercato europeo proponendosi come ultima soluzione top di gamma del produttore cinese dopo il OnePlus 10 Pro. Tuttavia, c’è anche un altro lancio programmato qualche ora prima: si tratta di un altro smartphone, OnePlus Ace Pro.

Come ripreso da Playful Droid, OnePlus presenterà alle 12:00 ore italiane il dispositivo mobile OnePlus Ace Pro definito anche come “il nuovo benchmark per le prestazioni”. A quanto pare sarà fornito con chipset Snapdragon 8+ Gen 1, avrà display a 120Hz, modalità Gaming dedicata, memoria RAM LPDDR5X e ricarica rapida da 150 W. Il sistema operativo sarà Android 12, ma con personalizzazione ColorOS al posto di OxygenOS.

Da tutti questi dettagli si evincono due cose: il cambio di personalizzazione estetica evidenzia il lancio esclusivo in Cina, mentre le specifiche tecniche sono fin troppo simili al OnePlus 10T. In altre parole, c’è un’elevata probabilità che si tratti proprio del 10T con un nome differente per il mercato domestico. Non è chiara la ragione dietro questo rebranding come altro smartphone, ma è sempre più evidente che non arriverà anche da noi.

Altrettanto improbabile è l’effettivo arrivo in Italia di OnePlus Ace Racing, arrivato in Cina lo scorso maggio 2022 e precedentemente trapelato come prossimo al lancio in Europa come OnePlus 10R Lite.