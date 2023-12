Non solo OnePlus 12: anche OnePlus 12R in arrivo in Europa, le specifiche

Parlando del lancio globale di OnePlus 12, la compagnia cinese aveva svelato che non avrebbe lanciato in Europa (e Nordamerica, ovviamente) solo il suo nuovo top di gamma. Anche OnePlus 12R arriverà in occidente a gennaio 2024, infatti. Ma cosa sappiamo sul nuovo smartphone midrange di Pete Lau e soci?

Andiamo con ordine: dopo il comunicato relativo al lancio occidentale di OnePlus 12, che - lo ricordiamo - si terrà il 23 gennaio 2024, OnePlus ha confermato durante una Fireside Chat pubblicata su YouTube che anche OnePlus 12R debutterà sul mercato occidentale. Il Presidente dell'azienda, Kinder Liu, ha infatti riportato che "oltre all'India, quest'anno lanceremo OnePlus 12R anche in Nordamerica, Europa e altre parti del mondo!".

A questo punto, però, viene da domandarsi cosa sia OnePlus 12R. Al momento, le informazioni sullo smartphone non sono tantissime, anche se possiamo facilmente ipotizzare che si tratti di un dispositivo di fascia media (o, al più, medio-alta) con una buona scheda tecnica: una sorta di flagship killer, insomma.

OnePlus ha lanciato OnePlus 11R a febbraio 2023, ma lo smartphone è rimasto un'esclusiva per l'India e per la Cina. Allo stesso modo, anche OnePlus 10R era stato messo in vendita solo nei due Paesi asiatici, senza ricevere un lancio internazionale. A questo giro, insomma, pare che OnePlus stia puntando sulla linea R, portandola anche al di fuori dei due Paesi per cui è stata originariamente pensata.

In termini tecnici, i primi leak su OnePlus 12R hanno svelato che lo smartphone non avrà uno Snapdragon 8 Gen3 come suo SoC, ma uno Snapdragon 8 Gen2 di scorsa generazione. Alla CPU si accompagnerà una batteria da 5.500 mAh con supporto per la ricarica rapida cablata a 100 W, ma anche uno schermo Oriental X1 di BOE da 6,78" con risoluzione 1,5 K.