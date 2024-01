Non solo partite gratis: la Superlega svela il suo abbonamento per Unify

Subito dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea, il CEO di A22 Bernd Reichart ha annunciato che le partite della Superlega saranno visibili gratuitamente sulla piattaforma proprietaria Unity, che punterà tutto sulla pubblicità per rendere sostenibile il progetto.

Oggi, sempre A22, ha svelato l’abbonamento a pagamento per Unify che sarà proposto in parallelo a quello gratuito e come spiegato da uno dei fondatori della società Anas Laghrari, avrà un prezzo di circa 10 Euro al mese. In un’intervista rilasciata a Ouest France, Laghrari si chiede “perché pagare 40, 50, 60, o 70 euro al mese come in Spagna per poter guardare il calcio quando puoi farlo gratis? Ho sentito dire spesso: “Farete una partita al giorno che sarà gratis”, oppure “lo farete gratis per tre mesi e poi dovremo pagare”. No. Tutte le partite saranno gratuite e per sempre”.

L’abbonamento ad Unify costerà circa 10 Euro al mese e rispetto alla versione gratuita farà leva sull’assenza della pubblicità mirata, che rappresenterà la fonte d’introito principale per l’applicazione, sulla scia di quanto fatto da altre aziende come Facebook, Instagram e Google: “Gmail è gratis, WhatsApp è gratis, Instagram è gratis. Eppure, genera un sacco di soldi per utente. Tu a Rennes non vedrai la stessa pubblicità di qualcuno qui a Madrid” è il parallelismo.

Tramite Unify gli utenti dovrebbero essere in grado di comunicare da loro attraverso un sistema di chat.

Nel frattempo, in giornata odierna DAZN ha annunciato il nuovo abbonamento gratis che consentirà di accedere alcuni eventi sportivi in maniera gratuita.