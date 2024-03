Non solo Passaporto: anche per la Carta d'Identità Elettronica tempi d'attesa biblici

Dell’odissea per il rilascio dei Passaporti abbiamo a lungo parlato su queste pagine, ma a quanto pare gli elevati tempi d’attesa per prendere gli appuntamenti negli uffici riguardano anche la Carta d’Identità Elettronica che rappresenta il principale strumento d’identificazione del nostro paese.

Emblematico è il caso di Roma, riportato da il Corriere della Sera, dove in un articolo a firma di Maria Egizia Fiaschetti viene evidenziato come il primo appuntamento utile per recarsi all’ufficio anagrafe e presentare tutti i documenti necessari per procedere con il rilascio del documento sia il 10 Febbraio 2025 nel XIII Municipio in Via Aurelia. A nulla sono serviti gli open day dei weekend, presi d’assalto dai cittadini che hanno terminato in pochi minuti gli slot disponibili. “Noi facciamo test di continuo. Giovedì il primo slot utile usciva a ottobre, al secondo tentativo c’era posto stamane” ha raccontato l’assessore Andrea Catarci, il quale ha osservato che “il nostro ufficio centrale si collega tre volte al giorno all’Agenda Cie per avere un dato piò o meno attendibile, ma la variabilità degli appuntamenti dipende dall’estrema dinamicità del sistema con mutevolezza ad horas”.

Non va meglio nel resto d’Italia, ed in un articolo pubblicato oggi da Il Post viene osservato come una situazione simile sia segnalata anche a Firenze, Caserta, Mestre, Treviso, Parma e comuni più piccoli dove nell’ultimo anno i tempi di attesa sono aumentati, sebbene in alcuni casi i problemi siano stati risolti. Da ciò che è emerso, però, a differenza dei Passaporti nel caso della CIE non sono segnalati aumenti delle richieste ma sono legati alla disorganizzazione degli uffici e del sistema delle prenotazioni. In alcune città, come Napoli, i comuni hanno deciso di prendere in carico direttamente la gestione delle prenotazione “aggirando” quello del Ministero dell’Interno ed affidandosi a sistemi proprietari.Nel capoluogo campano infatti la situazione è migliorata in maniera importante rispetto a qualche mese fa ed i tempi di attesa per gli appuntamenti sono passati da tre mesi a tre giorni in tutti i municipi.