Non perdetevi questi monitor Samsung al prezzo più basso di sempre su Amazon

Torniamo ancora una volta sulle offerte natalizie di Amazon per approfondire a dovere cosa il negozio di e-commerce è pronto a offrirci. Dopo avere visto i robot aspirapolvere ECOVACS e iRobot in sconto, vediamo tutte le promozioni su monitor Samsung da ufficio e da gaming: alcuni modelli sono anche al prezzo più basso di sempre.

Sconti di Natale Amazon su monitor Samsung

Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 (S24AG302) , Flat, 24", 1920x1080 (Full HD), VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free, Eye Saver Mode: 189,90 Euro

Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 (S27AG302) , Flat, 27", 1920x1080 (Full HD), VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free, Eye Saver Mode: 199,90 Euro

Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 (F27G33) , Flat, 27", 1920x1080 (Full HD), VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, D-Sub, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free: 219,90 Euro

Samsung Monitor S40VA (S24A406) , Flat, 24", 1920x1080 (Full HD), Built-in Camera, IPS, 75 Hz, 5 ms, FreeSync, HDMI, USB 3.0, D-Sub, Display Port, Ingresso Audio, Casse integrate, HAS, Pivot: 229,90 Euro

Samsung Smart Monitor M5 (S32AM503) , Flat 32", 1920x1080 (Full HD), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, Bianco: 269,90 Euro

Samsung Monitor HRM S70A (S27A704) , Flat, 27", 3840x2160 (UHD 4K), HDR10, IPS, Bezeless, 60 Hz, 5 ms, HDMI, USB, Display Port, Ingresso Audio, PIP e PBP, Eye Saver Mode, Flicker Free, Game Mode, Nero: 299,90 Euro

Samsung Monitor SJ55W (S34J552) , Flat, 34", 3440x1440 (Ultra WQHD), 21:9, VA, 75 Hz, 4 ms, FreeSync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, PIP e PBP, Flicker Free, Dark Blue Gray: 299,90 Euro

Samsung Monitor HRM S7A0 (S32A704), Flat, 32", 3840x2160 (UHD 4K), VA, Bezeless, HDR10, 60 Hz, 5 ms, HDMI, USB, Display Port, Ingresso Audio, PIP e PBP, Eye Saver Mode, Flicker Free, Nero: 369,90 Euro

Dei monitor citati ne troviamo davvero pochi non proposti al prezzo minimo storico, e comunque vi si avvicinano. In altre parole, si tratta di sconti intriganti per chi intende aggiornare la propria postazione da gaming. Amazon provvederà poi a consegnare il modello acquistato gratuitamente e anche in un giorno, sempre se siete clienti Prime. Il pagamento, infine, potrete effettuarlo in unica soluzione o a rate, selezionando l’opzione da voi desiderata tra piano Cofidis e Amazon.

Nel negozio di Natale della società di Seattle troviamo anche smartwatch sportivi Garmin in offerta.