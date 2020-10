Non perdetevi la spettacolare congiunzione di stasera tra Luna e Marte!

Ennesimo spettacolo per gli appassionati di astronomia, che nella nottata tra il 2 e il 3 ottobre saranno “benedetti” da una congiunzione davvero suggestiva: Marte e la Luna si troveranno quasi sovrapposti, divisi solo da pochi “secondi d’arco”.

Abbiamo tante volte parlato di congiunzioni, asterismi e occultazioni, soprattutto nei mesi precedenti. Con l’arrivo dell’inverno e del mese di ottobre – grazie all’aria decisamente più fresca – le osservazioni serali potrebbero risultare un po’ più difficili da sopportare, ma allo stesso tempo anche più gratificanti (vista la ridotta presenza di umidità).

Di recente vi abbiamo già elencato i principali eventi astronomici di ottobre, elencandovi quelli più facili e alla portata di tutti, ma se vi sentiste particolarmente audaci, c’è un evento che fa proprio al caso vostro: nella nottata di stasera, tra il 2 e il 3 ottobre, Marte e Luna si troveranno pressappoco sullo stesso percorso, fin quasi a portare il nostro satellite a “nascondere” il pianeta rosso. Sebbene si trovino molto vicini già ad inizio serata - come potrete constatare direttamente voi dopo le ore 20 in direzione EST - il picco verrà raggiunto soltanto alle prime luci dell’alba.

Luna e Marte si porteranno ad una distanza piuttosto ristretta verso le ore 06:20 di soli 1°10’22”. Questi numeri rappresentano i “gradi d’arco” che solitamente vengono adoperati in astronomia (ma anche in altri ambiti) per misurare la distanza tra due corpi celesti. È una misura della distanza comune e non così complicata come si può pensare: come nella vita quotidiana usiamo i metri e i chilometri per misurare le distanze lineari che ci separano dagli oggetti, così gli astronomi usano i gradi d’arco – o meglio ancora i suoi sottomultipli – per definire la distanza tra due corpi celesti. L’importante è tenere a mente che è una misura sessagesimale (1°=60’ e 1’=60”) e che invece di misurare una distanza lineare misura un’ampiezza d’angolo (i due corpi celesti sono “posizionati” su una volta celeste che è “curva”).

Ma non serve necessariamente sapere quanto saranno distanti Marte e Luna per godersi questo bello spettacolo serale: ad occhio nudo sarà davvero suggestivo notare come il pianeta rosso (davvero brillante in questo periodo) vada quasi a toccare la pallida Luna, anch’essa piuttosto luminosa essendo praticamente piena (al 99,04%).

Se avete un telescopio o un binocolo potrete usarlo tranquillamente, ma attenzione ai fastidi che il bagliore lunare può provocare: non è assolutamente pericoloso né dannoso, ma potrete accecarvi per un pochino soprattutto se avete gli occhi già assuefatti al buio (come quando un amico burlone vi piazza un bel flash in faccia). Sperando in un clima clemente e in cieli sereni, vi auguriamo una buona caccia stellare!