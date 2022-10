Non solo la pericolosa Codice Fiscale 2022, trovate altre app Android infette

Abbiamo già trattato su queste pagine la questione della pericolosa app Codice Fiscale 2022, che risulta legata al malware SharkBot e mira all'ottenimento fraudolento dell'accesso ai conti bancari. Ebbene, riteniamo importante tornare sull'argomento, in quanto sono state scoperte anche altre app Android malevole.

Infatti, come fatto notare anche da PhoneArena, l'azienda ThreatFabric ha messo in guardia gli utenti da ulteriori applicazioni che puntano a ottenere informazioni sensibili dai dispositivi delle ignare vittime (ricordiamo che in questi casi possono persino venire intercettati i codici per l'autenticazione a due fattori).

A tal proposito, le altre applicazioni da cui stare alla larga (e da disinstallare subito nel caso siano presenti sul vostro dispositivo) sono "Recover Audio, Images & Videos" (oltre 100.000 download), "Zetter Authentication" (oltre 10.000 download), "File Manager Small, Lite" (oltre 1.000 download) e "My Finances Tracker" (oltre 1.000 download).

Le fonti riportano che app come "File Manager Small, Lite" prendono di mira le app bancarie (anche italiane), spesso cercando di indurre gli utenti a effettuare un aggiornamento malevolo. ThreatFabric ha commentato quanto scoperto, spiegando che questa tipologia di diffusione dei malware può risultare pericolosa anche per il fatto che le vittime potrebbero rimanere ignare del tutto per lungo tempo, non avvertendo le banche delle transazioni sospette effettuate a loro insaputa.