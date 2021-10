No, questo non è un pezzo di sushi ma un parassita marino che si nutre di sangue

Potrebbe sembrare un nigiri di salmone al primo impatto, ma quello che avete di fronte è, in realtà, uno degli ospiti più popolari dell'acquario Aquamarine Fukushima, situato sulla costa orientale del Giappone.

La creatura è stata identificata come un isopode, un ordine di crostacei che comprendono non meno di 10.000 specie (ci sono anche artropodi di terra che non si accoppiano ma esistono da milioni di anni). Molto probabilmente l'animale appartiene al genere Rocinela, che comprende a sua volta più di 40 specie. Quest'ultimi possono essere trovati spesso sul dorso delle altre creature marine - o perfino all'interno dei loro organi - e si nutrono del loro sangue.

"Dato che sono parassiti, pensiamo che forse il colore del pesce di cui si nutriva si sia trasferito all'isopode", ha dichiarato il custode dell'acquario Mai Hibino a Vice. Secondo quanto riportato, i pescatori hanno catturato il "pezzo di sushi" in una rete vicino alla città costiera di Rausu a Hokkaido, l'isola più settentrionale del Giappone, a una profondità di circa 800-1.200 metri.

Purtroppo non c'è modo di sapere esattamente di cosa si sia nutrito l'isopode per ottenere la sua colorazione che lo ha reso così famoso sul web. A proposito di artropode: questa creatura di 518 milioni di anni fa è davvero stranissima ed è differente da qualsiasi animali esistente di oggi... aveva 54 zampe piene di "pugnali". Davvero terrificanti.