Non solo pianeti: grazie al telescopio TESS gli astronomi osservano anche le stelle

Il Transiting Exoplanet Survey Satellite, generalmente abbreviato con la sigla TESS, è un telescopio spaziale progettato nell'ambito del programma Explorer della NASA, il cui scopo è la ricerca di pianeti extrasolari utilizzando il metodo del transito. Osservando i pianeti, però, si osservano automaticamente anche le stelle.

I dati TESS assumono la forma di curve di luce, linee che tracciano nel tempo la luminosità di una stella: più la stella è attiva o più pianeti bloccano periodicamente la sua luce, più è frastagliata la curva della luce. "Qui ci sono così tante cose interessanti e sinuose", afferma James Davenport, astronomo dell'Università di Washington.

In base alle diverse curve di luce, gli astronomi possono osservare diversi tipi di stelle: dalle binarie alle singole. Tuttavia, queste differenze sono estremamente simili all'altro bersaglio della missione TESS, gli esopianeti. "Queste tendono ad apparire come pianeti davvero grandi, ma sono incredibili", aggiunge poi Davenport.

Il lavoro di osservazione di TESS, comunque, potrebbe aiutare gli scienziati a trovare molti più di questi tipi di stelle. Purtroppo gli astrofisici che si rivolgono ai dati del veicolo spaziale sono limitati dallo stesso vincolo di missione che consente al telescopio di studiare tante stelle diverse: ogni quattro settimane circa TESS studia un nuovo tratto di cielo. Tale caratteristica non può permettere agli addetti ai lavori di identificare un corpo celeste come il nostro Sole, che impiega 25 giorni per ruotare.

"Penso che la missione TESS è di impatto sia per le stelle che per gli esopianeti", afferma infine Davenport. "Cambierà ciò che sappiamo delle stelle luminose vicine nella nostra galassia."