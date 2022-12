Non solo Pixel 7a: arrivano primi dettagli su Pixel 8, con una fotocamera tutta nuova

Gli utenti Android stanno ancora aspettando con ansia Google Pixel 7a, che dovrebbe essere lanciato verso metà del 2023, ma già si parla del prossimo top di gamma della linea Pixel. Stando ad alcune linee di codice fatte trapelare da uno sviluppatore, pare infatti che Pixel 8 avrà una fotocamera incredibile, grazie ad una tecnica nota come "Staggered HDR".

Dietro al leak c'è l'affidabile sviluppatore Android Kuba Wojciechowski, che su Twitter ha spiegato che "grazie a Google, abbiamo ricevuto una versione pulita e non offuscata di Google Camera Go, che include dei riferimenti che sembrano confermare che gli smartphone Husky e Shiba, ovvero i Pixel flagship del 2023, supporteranno lo staggered HDR".

D'altro canto, lo staggered HDR non è una tecnologia utilizzata attualmente dalle fotocamere degli smartphone Pixel, perciò è molto improbabile che essa trovi posto nella fotocamera di Google Pixel 7a. Su Pixel 8, invece, non solo lo staggered HDR potrebbe avere senso, ma potrebbe anche costituire uno dei principali miglioramenti rispetto a Pixel 7 e 7 Pro.

La tecnologia staggered HDR permette di catturare immagini a breve e lunga esposizione in modo simultaneo. Essa si differenzia dall'attuale tecnologia impiegata da Google, chiamata HDR Plus Bracketing, che scatta numerose foto in rapida successione e le unisce per creare un'immagine con un dynamic range molto ampio, ovvero con un elevato numero di dettagli sia nelle ombre che nelle zone di luce.

L'HDR Plus Bracketing è un sistema di per sé molto avanzato, ma fatica a gestire i soggetti in movimento. Lo staggered HDR, invece, dovrebbe risolvere il problema, scattando una fotografia a breve esposizione ancora prima che sia terminato lo scatto di quella a lunga esposizione. In questo modo, è possibile ottenere immagini con un dynamic range molto ampio, ma al contempo con dei soggetti immobili.

Ovviamente, poi, il supporto per lo staggered HDR implica che Pixel 8 e 8 Pro avranno una nuova fotocamera, che renda fisicamente possibile l'implementazione della tecnologia. Al momento, gli occhi sono puntati sul sensore Samsung GN2, lo stesso implementato su smartphone come Xiaomi 12 Ultra e Samsung Galaxy S22: si tratta di una scelta decisamente sensata, se consideriamo che Pixel 7 e 7 Pro montano un Samsung GN1 come loro fotocamera principale.