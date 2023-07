Non è possibile mandare le persone nel passato... Ma se inviassimo delle informazioni?

Esiste una regola fisica che sorregge l’essenza stessa della nostra comprensione dell’universo: il principio di causalità. Concepire che le cause precedono gli effetti non è solo una teoria, bensì la realtà fisica in cui viviamo.

Ogni volta che un fisico teorico si incammina verso una nuova teoria o un modello, egli deve sempre considerare la causalità come una verità indiscutibile. Le equazioni che plasmiamo automaticamente non sono altro che l’insieme di inizio e fine, di cause ed effetti.

Tuttavia, la causalità non è circoscritta all’applicazione scientifica, essa è anche alla base della nostra comprensione logica della realtà. Un uovo non è rotto, finché non lo rompi. Se vuoi cambiare direzione con la tua auto, devi prima sterzare il volante. Insomma, il principio di causalità cammina di pari passo con la dimensione temporale, definendo quello che noi chiamiamo passato, presente e futuro.

In altre parole, ciò che comprendiamo attualmente del flusso temporale è il risultato ordinato delle cause passate che si fondono negli effetti futuri. Ma arriviamo al nocciolo della questione: gli effetti non possono precedere le cause; ergo, il viaggio verso il passato viola la causalità.

Tuttavia, a creare paradossi inestricabili non sono solo persone e oggetti che si spostano nel tempo, ma anche l’invio di informazioni, dato che queste hanno il potere di cambiare gli eventi e rompere le catene della causalità. Ma esiste una via di fuga in fisica: la velocità della luce. Esso è il limite massimo con cui causa ed effetto possono viaggiare, fondendosi nella stessa velocità e rendendo impossibile superare la luce.

Se potessimo superare la velocità della luce, potremmo inviare segnali indietro nel tempo, scombussolando gli eventi del passato. Insomma, la causalità sarebbe finalmente sfidata e il flusso del tempo sconvolto.

Al momento, la tentazione di superare questi limiti è relegata alla mera speculazione, ma questo articolo è anche un occasione per fare ammenda dell’importanza del custode del nostro passato, presente e futuro, ciò che tiene saldamente le redini dell’universo: il principio di causalità.