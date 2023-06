Non ne potete già più del caldo? Unieuro ha scontato del 25% il ventilatore smart Xiaomi

Il tempo sta facendo un po' quel che vuole, ma se non ne potete già più del caldo (in un periodo in cui si iniziano a prevedere temperature record) potrebbe interessarvi approfondire uno sconto lanciato da Unieuro. Infatti, la popolare catena ha messo in offerta un ventilatore smart di Xiaomi.

Quest'ultimo, denominato Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2, viene ora proposto a un costo di 89,99 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere contestualmente al portale ufficiale della catena, usualmente il prezzo del ventilatore sarebbe invece di 119,99 euro. In pratica, Unieuro sta scontando il prodotto del 25%.

Non serve d'altronde effettuare chissà quale calcolo per capire che lo sconto è di 30 euro. Potrebbe insomma trattarsi di un'occasione potenzialmente "ghiotta" per coloro che sono alla ricerca di un ventilatore e che magari apprezzano la tecnologia a tal punto da volerlo smart. D'altronde, questa tipologia di prodotti ha sempre il suo fascino.

Ma cosa può fare Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 di "speciale"? Quest'ultimo può essere controllato direttamente dallo smartphone mediante la classica applicazione Mi Home, così come dispone del supporto a Google Assistant e Amazon Alexa. Per intenderci, ciò che risulta possibile fare è ad esempio impostare manualmente la velocità della ventola da 1 a 100 direttamente dall'app. Per maggiori dettagli su quanto offerto dal prodotto, però, potrebbe interessarvi consultare il portale ufficiale di Xiaomi, in cui si scende maggiormente nel dettaglio del tutto.